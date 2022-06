Default Bild FOTO: Archiv Witte verweist im Umweltausschuss auf Debatte in Westfalenmetropole Vorschläge aus Münster in Sachen Baumschutz könnten zielführend für die Stadt Lingen sein Von Ludger Jungeblut | 16.03.2012, 05:23 Uhr

Sehr erfreut hat sich der in Lingen wohnende Mitarbeiter der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Dr. Ulrich Witte, im Umweltausschuss darüber gezeigt, dass das Thema Baumschutz in dem Gremium eine große Rolle spielt. Witte gehört als beratendes Mitglied dem Umweltausschuss an.