Geht es nach den Bürgernahen, soll geprüft werden, ob die Tiefgarage am Marktplatz in Lingen für den Radverkehr geöffnet wird. Foto: Pia Alberts up-down up-down Geteilte Meinung in der Politik Wird die Tiefgarage am Markt in Lingen für Radfahrer geöffnet? Von Julia Mausch | 15.02.2023, 18:04 Uhr

Soll die Tiefgarage am Markt in Lingen für Radfahrer in Lingen geöffnet werden? Dieses Thema sorgt in der Politik für reichlich Diskussion.