Nordhorner Zoo berichtet Wildschwein in Berlin: Diese Tiere sind schon im Emsland ausgebüxt Von Thea Esders | 21.07.2023, 17:32 Uhr

Tagelang hat eine Löwin in Berlin die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Am Freitag wurde aus dem Löwen allerdings ein Wildschwein. Auch im Emsland und in unserer Region haben ausgebüxte Tiere schon für Schreckmomente gesorgt. Unter anderem zwei Kängurus.