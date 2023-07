Schwere Gewitterfallböen werden als Downburst bezeichnet. Sie entstehen, wenn kalte Luft innerhalb eines Gewitters zu Boden stürzt und sich dort schlagartig ausbreitet. Symbolfoto: Imago-images // IMAGO/Pond5 up-down up-down Unterscheidung zum Tornado Wie die Wetterstation in Lingen einen Downburst messen könnte Von Max Brägelmann | 31.07.2023, 12:53 Uhr

Es gibt kaum ein Wetterphänomen, das nicht einen Namen hat. So auch der Downburst, zu deutsch Gewitterfallböe. Was genau das ist, wie sie sich von Tornados unterscheiden und warum sie so schwer zu messen sind, erklärt der Tornadobeauftragte des Deutschen Wetterdienstes.