Starke Böen im Norden Nichts für Föhnfrisuren: Es wird nass und stürmisch im Emsland Von Thomas Pertz | 20.10.2023, 11:08 Uhr Nichts für Föhnfrisuren ist das Wetter an diesem Freitag und am Wochenende im Emsland. Foto: Andreas Arnold up-down up-down

Für Leute im Emsland mit Föhnfrisuren sind die kommenden Stunden nicht so ideal. Es wird nass, böig und stürmisch an diesem Freitag. Nicht nur an der Küste, sondern auch zwischen Salzbergen und Papenburg.