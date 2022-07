Axel Vedder ist Pächter der Tankstelle an der Haselünner Straße, die am Montag überfallen wurde. Sie liegt nur wenige Meter neben dem am Mittwoch überfallenen Kiosk. „Dass die Täter nur zwei Tage nach dem Überfall auf meine Tankstelle in unmittelbarer Nachbarschaft wieder zugeschlagen haben, versetzt mich in Sorge“, erklärt Vedder. Er überlege, welche zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen er noch treffen könne. Zwar fahre die Polizei nach dem Überfall verstärkt Streife, so sein persönlicher Eindruck. Wirklich beruhigt zeigt sich der Tankstellenpächter davon jedoch nicht. „Die scheinen die Polizei nicht wirklich ernst zu nehmen. Ich weiß nicht, ob die Täter sich nicht überlegen, sich meinen Laden ein zweites oder gar drittes Mal vorzunehmen“, äußert sich Vedder besorgt.

„Auch Kiosk-Inhaberin Annegret Freericks macht sich ihre Gedanken. „Wer ist der Nächste?“, fragt sie. Gegen einen solchen Überfall sei man machtlos. „Das Ganze hat nach den Bildern der Überwachungskamera nur 26 Sekunden gedauert“, so Freericks. Die Angst, erneut Opfer zu werden, bleibe. „Hoffentlich machen die Täter bald einen Fehler“, wünscht Freericks der Polizei einen möglichst schnellen Fahndungserfolg.

Polizeisprecher Achim van Remmerden betont, dass intensiv nach den Tätern gefahndet werde. „Überfallopfer sollen sich nicht in Gefahr begeben, sondern den Anweisungen der Täter folgen“, erklärt er. Man könne nie wissen, wie diese sonst reagieren würden. Sofort nach dem Verschwinden der Täter solle dann die Polizei verständigt werden. Dies erhöhe die Fahndungschancen.

Der Überfall auf den Kiosk von Freericks ist der vierte Überfall in Lingen seit Anfang Januar: Am Mittwochabend haben zwei Täter einen Kiosk an der Haselünner Straße überfallen und einen geringen dreistelligen Betrag erbeutet. Gegen 20.35 Uhr waren die Täter in den Kiosk gerannt. Einer der Männer bedrohte die 49-jährige Angestellte mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Geld. Der andere Mann ging hinter den Tresen und ließ sich Geldscheine aushändigen. Die beiden Männer flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Wilhelm-Berning-Straße. Von einer Autofahrerin wurde noch beobachtet, wie sie nach links in die Hanfstraße einbogen und dort verschwanden.

Der Täter mit der Pistole war etwa 1,70 Meter groß und etwa 20 bis 25 Jahre alt und schlank. Er war dunkel gekleidet. Der zweite Täter war deutlich größer, etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter, und ebenfalls 20 bis 25 Jahre alt. Auch er war dunkel gekleidet. Er sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die Fahndung nach den beiden Männern verlief erfolglos. Nach den bisherigen Ermittlungen geht sie davon aus, dass es sich in allen Fällen um dieselben Täter handelt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter Telefon 0591/870 zu melden.