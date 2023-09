Veranstalter des WKT in Lingen ist das theaterpädagogische Zentrum der emsländischen Landschaft (TPZ) in Kooperation mit der Stadt. „Das TPZ sieht sich nun mit erschwerten Rahmenbedingungen konfrontiert, die eine erneute Verschiebung des Festivals vorteilhaft erscheinen lassen“, heißt es in einer Vorlage für die nächste Sitzung des Lingener Kulturausschusses.

WKT-Ausrichtung stößt 2024 auf meherere Probleme

In der Vorlage werden gleich eine Reihe von Problemen aufgeführt, die aus Sicht des TPZ und der Stadtverwaltung für eine Verschiebung des WKT sprechen:

Die gesellschaftliche Situation, bedingt durch die ausklingende Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine, erschweren es, 2024 teilnehmende Gruppen von allen Kontinenten zu finden.

Die unsichere wirtschaftliche Situation verschärft dies in Bezug auf Teuerungsraten und Flugkosten, die die internationalen Gruppen grundsätzlich selber tragen.

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist ein Konkurrent um die Aufmerksamkeit für das WKT in den Medien.

Beim Institut für Theaterpädagogik und der emsländischen Landschaft als Träger des TPZ gibt es personelle Neubesetzungen.

Welche Vorteile soll eine Verschiebung auf 2025 bringen?

Die Vorlage zählt auch eine Reihe positiver Aspekte auf, die eine Verschiebung des WKT in das Jahr 2025 mit sich bringen könnte:

Die geplante Kulturmeile zwischen der Villa Lühn, der Musikschule, dem Emslandmuseum, dem Institut für Theaterpädagogik, dem Professorenhaus und der Kunstschule ist bis 2025 fertiggestellt und könnte in das WKT einbezogen werden.

Das WKT könnte 2025 Synergieeffekte des Jubiläumsjahres „1050 Jahre Lingen nutzen“. Dies unterstreiche den hohen Stellenwert der Kultur und die Tradition des WKT in der Stadt.

Die Stimmung des Wandels in der theaterpädagogischen Arbeit, bedingt durch die Nachwirkungen der Pandemie und den Ukraine-Krieg, könnten 2025 bearbeitet und in eine langfristige und nachhaltige Neuausrichtung des WKT einfließen.

Die Stadt Lingen hatte sich im vergangenen Jahr für das WKT 2024 beworben und dafür 250.000 Euro im Haushalt bereitgestellt. Dieses Geld soll auch für ein WKT im Jahr 2025 zur Verfügung stehen. Beraten und beschließen sollen dies die Mitglieder des Kulturausschusses in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 6. September, 16 Uhr, im Ratssitzungssaal des neuen Rathauses.

„Fest der Puppen“ ein Jahr vorziehen

Im Gegenzug soll das „Fest der Puppen“, das eigentlich für 2025 geplant war, jetzt bereits vom 13. bis 19. September 2024 stattfinden. Dafür soll das TPZ einen Zuschuss von 30.000 Euro erhalten. Auch darüber wird in der Sitzung beraten.