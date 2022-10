Alle drei deutschen Atomkraftwerke sollen bis April 2023 weiter laufen. Auch das in Lingen, das eigentlich auf jeden Fall zum Jahreswechsel ausgeschaltet werden sollte. Foto: dpa up-down up-down „Kanzlermachtwort ist Desaster“ Weiterbetrieb von AKW Lingen: Atomkraftgegner wollen protestieren Von Julia Mausch | 18.10.2022, 14:16 Uhr

Nach einem Machtwort von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) soll das Kernkraftwerk Emsland am Netz bis April 2023 bleiben. Ein breites Bündnis von Atomkraftgegnern kündigt weitere Proteste auch in Lingen an.