Schöner als in den Vorjahren?

Was „schön“ ist und was nicht, ist natürlich Geschmackssache und eine höchst individuelle Einschätzung. Generell gilt aber wohl, dass ein schöner Weihnachtsmarkt nicht unbedingt der ist, der die meisten Glühweinstände aufzuweisen hat. Sondern einer, der zum Beispiel beim Kunsthandwerk etwas anbieten kann und nicht nur eine „Alibibude“, die umringt ist von Essen und Trinken.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone, LWT-Chef Jan Koormann und sein Vertreter Marko Schnitker verweisen auf 21 Anbieter von Kunsthandwerk auf dem Weihnachtsmarkt, sechs mehr als im Vorjahr. Im letzten Jahr hatte Lingen Wirtschaft + Tourismus (LWT) als Veranstalter kunsthandwerkliche Angebote erstmals auf die Heilemann-Terrasse konzentriert. Diese prominente Stelle habe wohl weitere Anbieter angelockt, meint Koormann. Während andere Städte um solche Angebote buhlen würden, „melden sich Anbieter von Kunsthandwerk bei uns. Das heißt: Wir sind mit unserem Konzept auf dem richtigen Weg.“

Länger als in den Vorjahren?

Das ist er: Nach der Eröffnung am 24. November wird der Lingener Weihnachtsmarkt bis zum 30. Dezember geöffnet sein. In den vergangenen Jahren war es so, dass die Eislaufbahn nach den Feiertagen zwar länger stehen blieb, der Marktplatz aber ohne die Buden nur noch wenig weihnachtlich wirkte. „Viele Lingener, die auswärts wohnen, kommen über die Weihnachtstage zum Besuch nach Lingen“, erklärt Oberbürgermeister Krone. Auch für sie soll es noch einen Weihnachtsmarkt nach den Feiertagen geben.

Größer als in den Vorjahren?

Mehr als 40 Anbieter sind auf dem Lingener Weihnachtsmarkt vertreten, zehn mehr als im vergangenen Jahr. LWT kann dem veränderten Konzept zufolge deshalb die Weihnachtsmarktstände auch verstärkt in den Einkaufsstraßen platzieren. So stehen zum Beispiel stimmungsvolle Buden im Magnolienhain der Burgstraße. Ein ungewöhnliches Fahrzeug parkt an einigen Weihnachtsmarkttagen in der Großen Straße: Der „Durchkreuzer“ des Bistums Osnabrück ist ein umgebauter Kleinbus, in dem man ins Gespräch kommen und Ruhe finden kann. Ein Platz also, um die eigenen Batterien wieder aufzuladen.

Was ist neu auf dem Weihnachtsmarkt?

Neu ist nicht nur das „Kinderland“ mit verschiedenen Attraktionen auf der Fläche, wo sonst die Eislauffläche stand. Neu ist auch ein großer Adventskalender für Kinder, eine echte Feuerzangenbowle als Getränkeangebot für die Erwachsenen und ein Weihnachtsmarkt der Kivelinge vom 9. bis 11. Dezember auf dem Universitätsplatz mit einer Spendenübergabe zugunsten der ukrainischen Partnerstadt Lanivtsi.

„Über 400 Kivelinge werden da ehrenamtlich im Einsatz sein“, freut sich Krone. „Wenn sich so viele junge Leute in dieser Größenordnung einbringen, funktioniert auch eine Stadtgesellschaft.“

Die stimmungsvolle Weihnachtsatmosphäre in der Innenstadt soll aber nicht nur das Gefühl ansprechen, sondern auch die Kauflust: Das Geld für Geschenke in der Stadt zu lassen und nicht bei einem Onlineanbieter, ist der Wunsch der Organisatoren.

Ein einstündiges kostenloses Parken auf dem Pferdemarkt und kostenlose Lili-Busse jeweils an den vier Adventssamstagen dient ebenfalls dazu, möglichst viele Besucher in die Stadt zu locken.