Patrick Stürmer, Lars Hermes und Jan Koormann (von links) haben den Sterntaler wieder nach Lingen gebracht. Foto: Julia Mausch up-down up-down Innenstadt soll gestärkt werden Weihnachtslos-Aktion „Sterntaler“ startet wieder in Lingen Von Julia Mausch | 23.11.2022, 17:09 Uhr

Die Aktion Sterntaler gibt es nun in Lingen zum zweiten Mal. Mit Rubbellosen sollen die Bürger in die Innenstadt gelockt werden und so der Einzelhandel gestärkt werden.