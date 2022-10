Das Kernkraftwerk Emsland in Lingen wird nicht zum 31. Dezember vom Netz gehen. Foto: Sina Schuldt/dpa up-down up-down „Kniefall vor der FDP“ Längere Laufzeit von AKW in Lingen: Grüne im Emsland sauer auf Scholz Von Thomas Pertz | 22.10.2022, 10:03 Uhr

Deutliche Kritik an der Entscheidung von Bundeskanzler Scholz, wegen der Energiekrise auch das Kernkraftwerk Emsland in Lingen bis Mitte April 2023 in Betrieb zu halten, haben die Grünen im Lingener Stadtrat und im Kreisverband Emsland geübt.