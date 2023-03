Bei einem Einbruch in Lingen ist ein vergleichsweise hoher Sachschaden entstanden. Foto: Jochen Tack up-down up-down In Bauwagen eingestiegen Wasserdiebe verursachen in Lingen hohen Sachschaden Von Tobias Böckermann | 18.03.2023, 10:40 Uhr

Kleine Beute, großer Schaden beim Einbruch in einen Bauwagen in Lingen. In Wietmarschen machten Unbekannte größere Beute.