Energie, Elektrolyse und ein Fahrrad Was Wasserstoff alles kann? H2-Region zeigt es in Lingen Von Thomas Pertz | 21.08.2023, 17:58 Uhr Marvin Rommerskirch, Spezialingenieur Wasserstoff und Innovaton bei Westnetz, ist auf einem Wasserstoff-Fahrrad unterwegs. Foto: H2-Region up-down up-down

Wasserstoff - vielen Bürgern mitunter nur als chemische Formel H2 aus dem Chemieunterricht bekannt - gilt als der Energieträger der Zukunft. Aber was kann er denn alles so? Antworten gibt es am 29. August in Lingen.