Hermann Gebbeken ist Vorsitzender des Hauses der Vereine in Clusorth-Bramhar. Die steigenden Energiekosten sind auch im Verein ein Thema. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Abschläge verdoppeln sich Steigende Energiekosten bringen Vereine in Lingen in Bedrängnis Von Thomas Pertz | 01.09.2022, 13:39 Uhr

Die Preisexplosion bei Strom und Gas trifft jeden; auch ehrenamtliche Strukturen in den Orten geraten in Gefahr. Ein Beispiel aus Lingen dafür ist der Trägerverein für das Haus der Vereine in Clusorth-Bramhar - dort verdoppeln sich die Kosten.