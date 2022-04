Die Informationsbasis des Klimahauses beginne und ende in Bremerhaven. Die Stadt an der Nordsee liege auf Längengrad 8 Grad 34 Minuten Ost. Überraschend sei gewesen, dass die Besucher nicht durch eine Medienschau geführt wurden. Raumweise hätten sie jeweils eine neue detailgetreu nachgebildete Klimazone mit Einblicken in deren typische Lebensverhältnisse betreten. „Durch entsprechend eingestellte Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Räume schwitzten wir in Niger und froren wir in der Antarktis“, stellte Edeltraut Graeßner fest. Beeindruckend seien die Geschichten von den vor Ort interviewten älteren Menschen, die im Einzelnen den dramatischen Wandel in ihren Klimazonen beschrieben, gewesen. Sie hätten vom Rückgang der Vegetation durch Wassermangel und von Bohrungen von bis zu 192 Metern Tiefe, um auf das so lebenswichtige Wasser zu stoßen, berichtet.

Am CO2-Terminal hätten einige Gruppenmitglieder ihr ganz persönliches Treibhauskonto überprüft und dabei Überraschungen erlebt. „Wir wurden aber mit dem Ergebnis nicht alleine gelassen“, hätten die Gruppenmitglieder festgestellt. In nachgebauten Einrichtungen, wie einem Supermarkt, einer Küche, einem Badezimmer hätten sie spielerisch erforschen können, wie man klimabewusster leben könne. „Der Besuch im Klimahaus ist auch eine Reise für Familien wert und wird von der SPD wärmstens empfohlen. Allerdings sollte man aufgrund der vielfältigen Informationen viel Zeit mitbringen“, erklärte Bendick abschließend.