Beim bundesweiten Warntag soll mit einer Probewarnung überprüft werden, wie gut die technische Infrastruktur funktioniert. Foto: dpa up-down up-down Bundesweiter Warntag 2022 Im Emsland gehen am Donnerstag die Sirenen und Handys los Von Julia Mausch | 06.12.2022, 16:05 Uhr | Update vor 3 Std.

Um Punkt 11 Uhr soll am Donnerstag die Bevölkerung zur Probe gewarnt werden - auch im Emsland. In der Grafschaft Bentheim bleibt es dagegen still.