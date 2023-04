Foto: Sebastian hamel Sportehrenpreis der Stadt Lingen 53 Jahre Engagement beim SC Baccum: Das treibt Waltraud Moss an Von Sebastian Hamel | 26.04.2023, 14:10 Uhr

Mit der neuen Turnhalle in Baccum fing 1970 alles an. „Die musste ja mit Leben gefüllt werden“, erinnert sich Waltraud Moss. Sie gründete die Turnabteilung des SC Baccum blieb „ihrem“ Verein in vielen Funktionen treu. Dieser „trug“sie dafür auch durch schwere Zeiten.