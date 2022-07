Die Feuerwehr ist bei einem Waldbrand in Lingen im Einsatz. FOTO: Hermann Bojer up-down up-down Straße zeitweise gesperrt Wald am Schwarzen Weg in Lingen hat gebrannt Von Hermann Bojer | 19.07.2022, 16:28 Uhr | Update vor 2 Std.

Ein Waldstück am Schwarzen Weg in Lingen ist aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Straße war zwischen dem Bahnübergang und der Waldstraße für über zwei Stunden voll gesperrt.