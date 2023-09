Inhaber Sascha Weyer betrieb früher nebenberuflich den CD-Versand „Darkline Mailorder“. Aus diesem ging die erste „Teufelsküche“ im Jahr 1997 hervor. Das Geschäft entstand durch eine Idee mit seinem Freund Jürgen Schwenke: Sie eröffneten an der Rheiner Straße ihren ersten Laden im Gothic-Bereich.

Große Nachfrage an Produkten der „Teufelsküche“

Der Laden hielt ein großes Angebot an Textilien, Accessoires, Rauchzubehör und CDs vor. Parallel leitete das Duo einen Versandhandel mit diesen Waren. Die Nachfrage stieg und die Bestellungen wurden zahlreicher. Aus dem Grund gaben Sascha Weyer und Jürgen Schwenke ihre sicheren Jobs auf.

Es wurden neue Filialen eröffnet. Schwenke konzentrierte sich auf einen Laden in Münster, während Weyer das Geschäft in Lingen behielt. Dieser eröffnete zusätzlich zwei weitere Filialen in Oldenburg und Bremen.

Ein kleiner Einblick in den neuen Laden „Teufelsküche". Foto: Marie Fasthoff

Nach einiger Zeit wurde der Verkauf immer schwieriger. Die Konkurrenz im Internet wurde größer und Textilien wurden oft zurückgesendet - ein Umdenken war notwendig.

Rettung durch einen Patchoulishop

Die Lösung für Weyer war die Spezialisierung auf das erfolgreichste Produkt: Patchouli-Parfums und andere Produkte aus dieser Pflanze. Er entfernte alle Textilien und Accessoires aus dem Programm seines Onlineshops und gab die Filialen auf.

2010 zog Weyer mit seinem Patchoulishop nach Bawinkel, führt von dort aus jedoch nur den Online.-Versandhandel fort. Dabei etablierte sich das Parfum immer mehr und die Auswahl wurde größer. 2019 wechselte er seinen Standort erneut. Zu dem Zeitpunkt war der Sitz seiner Firma in Osterbrock.

Eine große Auswahl an Patchouli-Parfums hält die „Teufelsküche" vor. Foto: Marie Fasthoff

Seit April 2023 ist Sascha Weyer mit dem Versandhandel der „Teufelsküche“ zurück in Lingen und ab dem 30. September hat er auch wieder ein Ladenlokal. Das Geschäft an der Nordhorner Straße 5 d-e soll von Montag bis Freitag geöffnet haben, jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr. Es wird eine große Auswahl an Patchouli-Parfums, Räucherstäbchen sowie einen Headshop-Bereich mit Bongs, Pfeifen und Shishas geben.

Den Online-Shop wird es weiterhin geben, doch ein zweites Geschäft nicht. „So ein Geschäft funktioniert nicht, wenn man nicht selber dort anwesend ist“, erzählt Sascha Weyer aus eigener Erfahrung. Eröffnet wird die „Teufelsküche“ am Samstag, 30. September, um 10 Uhr.