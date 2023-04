68 Geldautomaten sind 2022 landesweit gesprengt worden. 496 waren es bundesweit. Die Volks- und Raiffeisenbanken im Bezirk Weser-Ems wollen ihre Automaten nun besser schützen. Symbolfoto: dpa/Matthias Balk up-down up-down Landesweit 68 Sprengungen in 2022 Volksbanken in Weser-Ems wollen Geldautomaten besser vor Sprengungen schützen Von Carsten van Bevern | 21.04.2023, 20:25 Uhr

Im Kampf gegen die weiter zunehmende Zahl von Geldautomatensprengungen möchten die Raiffeisen- und Volksbanken in ihren rund 440 Standorten in Weser-Ems die Sicherheitsmaßnahmen verstärken. 2022 waren allein in Niedersachsen 68 Automaten gesprengt worden.