Das Einkaufszentrum Lookentor in Lingen. Im Vordergrund der Eingang von der Lookenstraße, links die Emsländische Volksbank. FOTO: Thomas Pertz Stillschweigen über Summe Einkaufspassage Lookentor in Lingen hat neuen Besitzer Von Thomas Pertz | 20.07.2022, 16:00 Uhr

Die Einkaufspassage Lookentor in Lingen hat einen neuen Besitzer. Über die Gründe äußerten sich die Beteiligten am Mittwochnachmittag in einem Gespräch mit der Redaktion.