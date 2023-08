Es ist ein emsiges Kommen und Gehen in diesen Tagen und Wochen an der Wilhelmstraße 49. Die Handwerker haben das repräsentative Gebäude in Besitz genommen. Gerade werden neue Fenster in das Gebäude getragen. Im Inneren ist auch noch jede Menge zu tun, ebenso wie an der Fassade selbst.

Auch wenn noch einiges zu tun ist: Viel Fantasie braucht man nicht, um sich den repräsentativen Charakter des Erdgeschosses vorstellen zu können. Foto: Thomas Pertz

Zwischen 1923 und 1925 errichtet

Das 1925 fertiggestellte und unter Denkmalschutz stehende Gebäude ist ein Sanierungsfall. Zwischen 1923 und 1925 ist das repräsentative Bauwerk vom Lingener Architekten und Baumeister Hans Lühn geplant worden. In Lingen hat sich der Name „Bürgermeistervilla“ für das von zwei Säulen eingerahmte Gebäude festgesetzt.



In einem Buch über Lingens Häuser, Straßen und Plätze ist von einem ehemaligen „Bürgermeisterhaus“ die Rede. Tatsächlich hat es nur einen Bürgermeister gegeben, der dort gewohnt hat: Das war Bürgermeister und NSDAP-Kreisleiter Erich Plesse, der während der Zeit des Nationalsozialismus in Lingen politische Karriere gemacht hatte.

Mehr Informationen: Der Architekt Hans Lühn größer als Größer als Zeichen Der Lingener Architekt Hans Lühn (1886-1932) gehört zu den herausragenden Baumeistern des 20. Jahrhunderts im Emsland. In Lingen gehen noch heute viele weitere stadtbildprägende private wie öffentliche Gebäude auf den profilierten Vertreter des norddeutschen „Backstein-Expressionismus“ zurück. Sein Baustil war zunächst vom schlichten Neoklassizismus geprägt, den er kurz vor dem Ersten Weltkrieg an der Hochschule in Karlsruhe bei dem berühmten Architekturtheoretiker Friedrich Ostendorf kennengelernt hatte. In den 20er Jahren wurde Hans Lühn jedoch zu einem der profiliertesten Vertreter des Backstein-Expressionismus norddeutscher Prägung. Viele Geschäftshäuser in der Lingener Innenstadt sowie zahlreiche öffentliche Gebäude in Lingen und im Emsland zeigen seine markante architektonische Handschrift. Sein Werk umfasst etwa 100 Bauten. (Quelle: Emslandmuseum Lingen)

Der Bauherr soll auch Namensgeber sein

Stadtbaurat Lothar Schreinemacher wäre es deshalb lieber, wenn der Bauherr selbst künftig Namensgeber wird: „Kunst- und Kulturvilla Lühn“. Damit ist auch bereits umrissen, wie das Gebäude, das bis zum Neubau der Musikschule gegenüber viele Jahre lang als Musikschule diente, nach der Beendigung der Sanierungsarbeiten genutzt werden soll: Für Ausstellungen im Erdgeschoss zum Beispiel, aber auch für den Fachbereich Kultur der Stadtverwaltung, der dort Büroräume beziehen wird. Ein innenliegender Fahrstuhl stellt die Barrierefreiheit her. Die alte Holztreppe bleibt erhalten, ebenso die Raumstruktur.

Die alte Holztreppe bleibt erhalten, ebenso die Raumstruktur. Foto: Thomas Pertz

Ein Kulturdreieck in Lingen

Eine solche Nutzung der „Kunst- und Kulturvilla Lühn“ bietet sich an, wenn man sich das Gebäude aus der Vogelperspektive vorstellt: Neben dem Emslandmuseum in der näheren und dem Universitätsplatz mit Professorenhaus in der etwas weiteren Umgebung bildet es ein Kulturdreieck, das durch die Einbindung des Grünbestandes im benachbarten Amtsgerichtspark weiter aufgewertet werden kann. Der Altbau des Emslandmuseums, die frühere Landeszentralbank, trägt übrigens auch die Architekturhandschrift von Hans Lühn.

Fertigstellung im Frühjahr 2024

Die Sanierungsarbeiten an der Wilhelmstraße 49 haben natürlich ihren Preis. Mehr als 800.000 Euro hat die Stadt Lingen an Fördermitteln vom Bund bekommen. Schreinemacher schätzt die Gesamtkosten vor dem Hintergrund der gestiegenen Preise auf mindestens 2,5 Millionen Euro. Als Fertigstellungstermin für die „Kunst- und Kulturvilla Lühn“ wird das Frühjahr 2024 anvisiert.