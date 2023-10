„Grundsätzlich kann man nicht sagen, dass Malinois, die Hunde sind, die am meisten bei uns abgeben werden“, berichtet Sonja Rolfes. Der Malinois ist eine Varietät des belgischen Schäferhundes. Die Malinois, die im Lingener Tierheim sind, kommen aus einer Beschlagnahmung - sind damit keine Abgabehunde. „Da liegt das Problem“, erklärt Rolfes.

Was versteht man unter einer Beschlagnahmung?

Es gibt die verschiedensten Gründe, warum Hunde im Tierheim abgegeben werden. Darunter fallen zum einen Beschlagnahmungen. Diese durchgehen einen langen Prozess. Das alles passiert allerdings durch das Veterinäramt - da hat das Tierheim nicht mitzuentscheiden.

Häufig handelt es sich bei Beschlagnahmungen um unseriöse Züchter. Also Menschen, die unter unzumutbaren Zuständen Hunde züchten und diese weiterverkaufen. Dadurch kriegen sie eine Menge Geld, bar auf die Hand, wofür sie keine Steuern bezahlen müssen.

Wenn solche Züchter von Menschen angezeigt werden, wird das Veterinäramt zuständig. Diese gucken sich dort die jeweiligen Zustände an. Wenn die Haltung wirklich übel ist, werden die Hunde beschlagnahmt und ins Tierheim gebracht. So kam es beispielsweise in Lingen dazu, dass auf einen Schlag recht viele Malinois aufgenommen werden mussten.

Tierheim wird selber tätig

Ein weiterer Grund dafür, dass Hunde im Tierheim landen sind Tierschutzfälle. Das bedeutet, dass das Tierheim bei unzumutbaren Tierhaltungen von Menschen kontaktiert wird und sich selber ein Bild von der Situation verschafft. „Wir fahren raus und gucken uns die Situation selber an“, erzählt Sonja Rolfes. Vor Ort reden sie dann mit den jeweiligen Besitzern. Teilweise gelingt es ihnen dadurch, dass die Besitzer die Hunde dem Tierheim überlassen. Wenn dem so ist, übertragen sie dem Tierheim das Eigentum und der Hund wird weiter vermittelt.

Dann gibt es Fundhunde. Diese werden von Menschen gefunden und ins Tierheim gebracht. Sowie Fundhunde, gibt es auch Abgabehunde. „Oft schaffen sich Menschen einen Hund an, merken aber erst später, dass dieser auch Zeit und Geld beansprucht und geben diesen daher wieder ab“, berichtet Sonja Rolfes. Es kommt aber auch vor, dass Menschen ins Altersheim kommen und der Hund dadurch im Tierheim landet.

Ist die Anzahl der Hunde im Tierheim nach Corona gestiegen?

„Ich würde es nicht auf Corona schieben, es fällt auf, dass viel mehr Menschen Hunde haben, aber es ist schwierig zu sagen, ob es an Corona liegt oder ob der Hund an sich zu einem gewissen Statussymbol geworden ist“, sagt die Vorsitzende des Tierschutzvereins Sonja Rolfes. Gerade solche Hunde werden dann im Tierheim abgegeben und warten dort auf ein neues Zuhause.