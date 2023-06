Die neuen Sitzmöbel in Lingen fallen auf - und bieten mehr als eine Sitzgelegenheit. Foto: Matthias Becker up-down up-down Sitze, Trinkwasserbrunnen und mehr Videoumfrage: Was sagen Sie zu den neuen roten Dekoelementen in Lingen? Von Thea Esders | 15.06.2023, 15:10 Uhr

Seit Mitte Mai wurden Infotafeln, Sitzmöglichkeiten, Trinkwasserbrunnen und vieles mehr in der Lingener Innenstadt aufgestellt. Sie sind in den Stadtfarben Rot und Gelb gehalten. Wie kommen die neuen Gegenstände bei den Lingenern an?