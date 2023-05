Das Einrichtungshaus von BvL an der Lindenstraße - die Pläne für Edeka und dm dort sind so gut wie vom Tisch. Foto: Matthias Becker up-down up-down Wunsch nach Supermarkt in Innenstadt Video-Umfrage: Das sagen Lingener zum Aus für dm und Edeka bei BvL Von Thea Esders | 12.05.2023, 18:55 Uhr

Über die Ansiedlung von Edeka und dm bei BvL an der Lindenstraße in Lingen wird seit mehr als einem Jahrzehnt diskutiert - nun steht das Vorhaben vor dem Aus. Was sagen Lingener dazu? Wir haben sie gefragt.