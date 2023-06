Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim beteiligt sich am landesweiten Verkehrssicherheitstag. Symbolfoto: Polizeidirektion Osnabrück up-down up-down Verstärkte Kontrollen Verkehrssicherheitstag der Polizei im Emsland und der Grafschaft Von Wilfried Roggendorf | 16.06.2023, 16:59 Uhr

Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim wird in ihrem Gebiet aus Anlass des landesweiten Verkehrssicherheitstages am Samstag, 17. Juni, Autofahrer verstärkt kontrollieren. Am Sonntag ist sie zudem auf dem Marktplatz in Dörpen präsent.