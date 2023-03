Zahlreiche kostenlose Aktionen garantieren Spaß für die kleinen Besucher. Foto: Caroline Theiling up-down up-down Fest und verkaufsoffener Sonntag „Stadt in Kinderhand“: Die Paw Patrol kommt nach Lingen Von Pia Alberts | 13.03.2023, 15:04 Uhr | Update vor 2 Std.

Spiel und Spaß umsonst und draußen soll „Stadt in Kinderhand“ für Groß und Klein in der Lingener Innenstadt am 26. März bringen. Die Kinder dürfen sogar auf ein Foto mit Ryder, Chase, Marshall, Skye, Rocky, Rubble und Zuma hoffen.