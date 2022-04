Von Anfang an, 30 Jahre lang, hatte Wilmes den Arbeitskreis geleitet. Nach Angaben von Stöhr wurden in dieser Zeit gut 5000 Teilnehmer in insgesamt 155 Veranstaltungen erreicht. Damit sei der Weiterbildungswille der Lehrkräfte eindrucksvoll dokumentiert. Das Thema Schule-Wirtschaft sei ein Herzensanliegen des Oberstudiendirektors gewesen.

An Wilmes gewandt, erklärte sie: „Sie haben sich nicht nur kontinuierlich regional engagiert, sondern waren viele Jahre auch als Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Schule-Wirtschaft Niedersachsen aktiv, die für den landesweiten Erfahrungsaustausch sorgt und niedersächsische Aktivitäten koordiniert. Und Sie waren als Vertreter der Niedersachsen in der Bundesarbeitsgemeinschaft Schule-Wirtschaft beim Arbeitgeber-Spitzenverband BDA in Berlin präsent.“

Dem IAV werde es auch weiterhin darum gehen, im Dialog mit Lehrkräften als wichtiger Multiplikatorengruppe Unternehmerstandpunkte darzulegen, Vertrauen aufzubauen, Vorurteilen entgegenzutreten und gegenseitiges Verständnis zu schaffen. Eindringlich warb sie dafür, die besorgniserregend hohen Abbrecherquoten an den Hochschulen durch eine tragfähige Berufswahlentscheidung zu reduzieren. Im Bachelorstudium liege die Studienabbruchquote in Deutschland bei 28 Prozent. Daraus zog sie die Konsequenz, „dass wir unbedingt die Berufs- und Studienorientierung stärken sollten, damit die Jugendlichen ihr eigenes Potenzial in Relation setzen können zu den Anforderungen der Ausbildungs- und Studiengänge und der angestrebten Berufe“.

Der Erste Kreisrat Martin Gerenkamp betonte, dass Wilmes mit Umsicht und Energie die Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft gefördert habe. In Zeiten des Fachkräftemangels sei die Wirtschaft mehr denn je auf eine Zusammenarbeit mit den Schulen angewiesen sei, sagte Gerenkamp.

Der Leiter des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft in Melle, Oberstudiendirektor Ludwig Woll, bezeichnete Hermann Wilmes als Mann des offenen Wortes.

Wilmes selbst betonte, dass die 30 Jahre Arbeitskreisleitung für ihn eine erfüllte Zeit gewesen sei. Er dankte allen, die ihn in dieser Zeit unterstützt hätten. Mit Oberstudiendirektorin Irmgard Pöling sei aus seiner Sicht die Leitungsfunktion exzellent besetzt.