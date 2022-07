Der SV Bawinkel kam am Freitag daheim gegen Emsbüren II zu einem verdienten 3:1-Erfolg. Henning Rolfes hatte die Gäste in Führung gebracht (10.). Doch die Freese-Schützlinge zeigten Geduld und viel Fleiß, womit sie nach der Pause auf die Siegerstraße kamen. „Emsbüren hat geschickt verteidigt und uns alles abverlangt“, so Trainer Freese. Johannes Bruns, Christoph Bruns und Felix Schulten trafen für sein Team nach der Pause.