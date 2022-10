Die Werkstatthalle von Mainka in Lingen wird am Sonntag, 9. Oktober, zum Festsaal für den Unternehmerpreis des Wirtschaftsverbandes Emsland. Foto: Lili Maffiotte up-down up-down Unternehmerpreis Emsland 2022 So räumt Mainka in Lingen die Halle für den Wirtschaftsverband Von Lili Maffiotte | 07.10.2022, 12:04 Uhr

Wo normalerweise Autos und Laster bei Mainka in Lingen gewaschen werden, laufen am Sonntag, 9. Oktober, die Gäste des Wirtschaftsverbandes Emsland durch. Sie werden ihre Jacken in der voll gefliesten Halle lassen und in der Werkstatthalle zur Verleihung des Unternehmerpreises Platz nehmen.