„Ungepflegt ist nett ausgedrückt" „Erscheinungsbild ist armselig": Kritik am Zustand des Lingener Amtsgerichtsparks Von Thomas Pertz | 12.10.2023, 18:18 Uhr Gepflegt wurde der Amtsgerichtspark offenbar schon seit Längerem nicht mehr. Foto: Thomas Pertz

Der Amtsgerichtspark in Lingen hält derzeit nicht, was sein Name verspricht. Michael Henning, beratendes Mitglied im Ausschuss für Planen, Bauen und Mobilität, fand dafür in der letzten Sitzung deutliche Worte.