Eine Radfahrerin verletzte sich bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in Lingen. Radfahrerin bei Unfall in Lingen leicht verletzt Von Philip Jesse | 23.06.2023, 18:01 Uhr

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw an der Bramharstraße in Lingen ist eine Radfahrerin am Freitagnachmittag leicht verletzt worden. Wie genau es zu dem Unfall kam, steht noch nicht fest.