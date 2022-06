Unbekannte entfernten die Stützen und stießen die Mauer auf der Baustelle von Taxi Hundertmark einfach um. FOTO: Taxi Hundertmark up-down up-down Hoher Schaden bei Taxi Hundertmark Unbekannte stoßen komplette Mauer auf Baustelle in Lingen um Von Wilfried Roggendorf | 27.06.2022, 16:19 Uhr

Seit Mitte April errichtet das Taxiunternehmen Hundertmark an seinem Sitz in der Lindenstraße 40a in Lingen einen Neubau. Dort kam es jetzt zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall: Eine Mauer wurde umgestoßen.