Die Meppener Straße in Lingen wird am Sonntag, 25. November, zwischen der Oberhofstraße und der Straße Am Telgenkamp von Mitternacht bis 22 Uhr voll gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Foto: Ludger Jungeblut

Umleitung ausgeschildert Meppener Straße in Lingen wird am Sonntag voll gesperrt Von Ludger Jungeblut | 22.09.2022, 14:11 Uhr

Saniert werden muss die Meppener Straße in Lingen. In der Woche ist das schwierig: Viele Autos sind dort unterwegs, steuern Supermärkte und Co. an. Ausgebessert wird die Straße deshalb nun an einem Sonntag.