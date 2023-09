Anmeldungen zur Teilnahme an dem Wochenende für Trauernde vom 17. bis 19. November im LWH sind bis zum 17. Oktober beim Lingener Hospiz unter Telefon: 0591/831647 oder per Mail unter mail@lingener-hospiz.de möglich. Dank eines Zuschusses des Landesstützpunktes Hospizarbeit und Palliativversorgung in Spelle und des Sozialministeriums belaufen sich die Kosten auf 50 Euro inklusive zwei Übernachtungen und Verpflegung.