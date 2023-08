Neue Nutzung bis März 2025 Bauzaun nach dem Altstadtfest: Alte Sparkasse in Lingen wird entkernt Von Thomas Pertz | 21.08.2023, 12:16 Uhr Die neue Sparkasse (links) und die alte Sparkasse rechts daneben am Lingener Markt. Sie wird komplett entkernt. Foto: Thomas Pertz up-down up-down

Der Neubau der Sparkasse Emsland am Markt in Lingen ist fertig. In Kürze ziehen die Mitarbeiter aus der alten Geschäftsstelle um. Damit wird die bisherige Filiale am Markt 4-6 frei für Veränderungen.