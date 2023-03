Der Durchgang zum Markt, links das Kivelinghaus, rechts ein Teil des alten Sparkassengebäudes. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Beschluss über Planung vertagt Umbau der alten Sparkasse in Lingen: Anlieger sind sauer Von Thomas Pertz | 16.03.2023, 17:42 Uhr

Eigentlich sollte der Ausschuss für Planen, Bauen und Mobilität in Lingen am Mittwoch die Pläne zur Umgestaltung des alten Sparkassengebäudes auf dem Grundstück Am Markt 4-6 absegnen. Der Beschluss wurde aber vertagt. Gründe dafür hatten Anlieger und Geschäftsleute aus der Innenstadt vorgebracht.