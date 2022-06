Der Wecker wird sie immer daran erinnern: In der Nacht auf Montag um 0.44 Uhr und 5 Sekunden ist der Blitz in das Haus von Margret und Bernd Borgel eingeschlagen. FOTO: Carsten van Bevern Viele Elektrogeräte zerstört Um 0.44 Uhr schlägt der Blitz im Haus Borgel in Lingen-Darme ein Von Carsten van Bevern | 21.06.2022, 09:26 Uhr

Ein mächtiger Blitz ist in der Nacht zu Montag in Lingen eingeschlagen. Getroffen hat er das Haus von Margret und Bernd Borgel in Darme. Der Blitz hat viel zerstört - doch die Borgels hatten Glück im Unglück.