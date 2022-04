Slavik Kravchenko arbeitet als Musiker beim Circus Probst. Aus der Ukraine ist er mit (von links) seinen Söhnen Yevhen (5 Jahre) und Ilja (14), Tochter Varvara (3) und Ehefrau Alla nach Deutschland gekommen. FOTO: Wilfried Roggendorf Mit ihren Familien geflüchtet Ukrainische Musiker spielen beim Circus Probst in Lingen auf Von Wilfried Roggendorf | 13.04.2022, 07:55 Uhr

Wenn es eim Circus Probst am Gründonnerstag in Lingen „Manege frei“ heißt, spielen in der Kapelle auch Musiker mit, denen die Flucht aus der Ukraine mit ihren Familien gelungen ist.