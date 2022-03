Eine Million Euro für Mitarbeiter und deren Familien in der Ukraine stellt die Rosen-Gruppe zur Verfügung. FOTO: Thomas Pertz Keine neuen Projekte in Russland Ukraine-Krieg: Rosen-Gruppe legt Hilfsfonds für Mitarbeiter vor Ort auf Von Thomas Pertz | 04.03.2022, 16:03 Uhr

Der Lingener Technologiekonzern Rosen macht auch Geschäfte in der Ukraine und in Russland. Die Beschäftigten im Kriegsgebiet unterstützt die Firma nun finanziell. Den Umfang und die weitere Vorgehensweise beim Russland-Geschäft gab Gründer Hermann Rosen am Freitag bekannt.