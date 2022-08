Eine tolle Atmosphäre gab es am Rande des Stings-Konzerts 2019 abseits des Open-Air-Geländes: Viele Menschen machten es sich am Kanalufer bequem und lauschten der Musik. FOTO: Mike Röser up-down up-down Scooter und Jan Delay kommen Open Airs am Kanal in Lingen kostenlos lauschen: Ist das erlaubt? Von Jonas E. Koch | 25.08.2022, 07:50 Uhr

Beim Sting-Konzert 2019 in Lingen verbrachten viele Emsländer einen tollen Abend. Aber nicht nur Open-Air-Gelände, sondern auch kostenlos am Kanalufer. Am Wochenende locken die Auftritte von Scooter und Jan Delay dorthin. Doch überall darf man sich nicht niederlassen.