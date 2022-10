Die Zukunft des Kernkraftwerk Emsland ist nun vorerst geklärt. Foto: dpa up-down up-down Teil der Energiereserve Weiterbetrieb des Kernkraftwerks in Lingen: Die Debatte im Überblick Von Jonas E. Koch | 29.10.2022, 09:58 Uhr

Mit dem Machtwort von Kanzler Scholz ist nun klar: Auch das Kernkraftwerk Emsland in Lingen kommt für einen Streckbetrieb in Frage. Aber was spricht eigentlich dafür? Und was dagegen?