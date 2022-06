Mehrere Hundert Schüler arbeiteten in dieser Zeit allerdings nicht zur Aufbesserung ihres Taschengeldes, sondern zur Unterstützung des Lingener Vereins „Project: help“. Dieser unterstützt unter anderem schon seit Jahren nahe der südafrikanischen Metropole Kapstadt „Immanuels Haven“. Hier werden hilfsbedürftige, verwaiste oder missbrauchte Kinder betreut (nähere Infos unter www.project-help.de).

Die Schülerinnen und Schüler waren aufgefordert, sich private Arbeitgeber zu suchen, für die sie tätig sein konnten. Sowohl die Art der Dienstleistung als auch die Bezahlung hierfür musste von ihnen selbst ausgehandelt werden. Nach 2007 und 2009 zeigten sich die Beteiligten schon zum dritten Mal sehr kreativ und waren auch bereit, persönlich zu spenden. So fand zum Beispiel Hendrik Albers einen Pfandbon, den er einlöste und das Geld dem Projekt zukommen ließ.

Und Jakob Belle fragte in einer Bäckerei, ob seine Arbeitskraft gebraucht wird – er durfte vier Stunden tätig sein. Auch bei einem Friseur sind fleißig Haare gefegt oder Handtücher gefaltet worden. Während ein Schüler für seine Freundlichkeit einen Spendenbeitrag erhielt, kümmerte sich ein anderer um die Pflege des Grabes seines Opas. Auch körperlich sehr anstrengende Arbeit stand auf dem Programm: Mauersand und Pflastersteine galt es heranzukarren. Nele Hellmich war sich nicht zu schade, einen Kaninchenstall auszumisten.

„Dieses soziale Engagement unserer Schüler passt hervorragend zum Leitbild unserer Schule. Vor allem die jüngeren Schüler sind bei dieser Aktion immer sehr aktiv“, freute sich die Religionslehrerin Maria Egbers. „Mich begeistert bei diesem Projekt vor allem, dass unsere Schüler bereit sind, sich freiwillig einzubringen, ohne dass es von ihnen verlangt oder durch uns kontrolliert wird“, ergänzt der Projektkoordinator Frank Kösters.

„Es kostet etwas Aufwand, in allen Klassen unserer Schule für den Einsatz bei diesem Projekt zu werben“, führt Stefanie Merscher als Mitorganisatorin aus, „aber es bringt sehr viel Freude, nach der Projektphase die vielen Briefumschläge mit dem erwirtschafteten Geld entgegenzunehmen, und die Kinder von ihren Erlebnissen berichten zu hören.“

Bau eines Spielplatzes

Besonders ins Zeug gelegt haben sich in diesem Jahr Lena Chmil aus der 7d, Christina Höke aus der 6b und Ann-Sophie Koop und Ann-Christin Benner aus der Klasse 7a, die alleine jeweils rund 100 Euro zur Gesamtsumme von rund 5000 Euro beigetragen haben. In Rücksprache mit Barbara Siehoff-Greis, die als Ansprechpartnerin des Vereins für das Georgianum fungiert, wird das Geld in diesem Jahr vor allem dazu eingesetzt, um für die Kinder auf der Farm einen Spielplatz zu bauen.