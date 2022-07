Die alte Rathausuhr auf dem Lingener Marktplatz zeigt 21.25 Uhr: Sekunden später erzielt Philipp Lahm das 1:0 im Viertelfinalspiel gegen Griechenland und rund 1500 Fans jubeln. Fotos: Thomas Pertz FOTO: Archiv up-down up-down Über 1500 Fans feiern lang Lahm lässt Lingens Marktplatz beben Von Thomas Pertz | 22.06.2012, 20:46 Uhr

Philipp Lahm lässt Lingens Marktplatz beben. Um 21.25 Uhr am Freitagabend jagt er den Ball beim Viertelfinalspiel gegen Griechenland ins Netz und rund 1500 Fans fallen sich jubelnd in die Arme. Das wird an diesem Abend noch öfter passieren. Am Ende siegt die deutsche Mannschaft mit 4:2, in Lingens Innenstadt wird gejubelt und beim spätabendlichen Autokorso geräuschvoll gehupt.