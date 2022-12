Kamera-Teams sind in den vergangenen Wochen in der Notaufnahme des Bonifatius-Hospitals Lingen im Einsatz gewesen. Foto: Bonifatius-Hospital up-down up-down „Notaufnahme: Samstagnacht“ Neue TV-Serie auf DMAX spielt im Bonifatius-Hospital Lingen Von Julia Mausch | 27.12.2022, 16:26 Uhr

Die Notaufnahme im Boni in Lingen schlüpft bald in die Hauptrolle einer neuen Serie auf dem TV-Sender DMAX: Am Silvesterabend gibt es eine Vorschau auf „Notaufnahme: Samstagnacht“.