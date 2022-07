Die Beschäftigung mit der Situation in der Elisabethstraße in der Lingener Innenstadt sowie der im Bau befindlichen Emslandarena war da zumindest schon einmal ein Anfang. Sich schlaumachen, Informationen besorgen und auf Basis dieser Daten sich selber eine eigene und fundierte Meinung bilden und diese zur Diskussion stellen. Nur so kann Kommunalpolitik funktionieren. Die Lingener Piraten haben es gemerkt: Kommunalpolitik ist ein äußerst wichtiges, aber in Teilen auch mühsames Geschäft.