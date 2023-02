Bald gehen die Bauarbeiten am Willi Brandt-Ring/Ecke Böhmerhof in Lingen los. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Über neun Millionen investiert Projektierer Exeler wächst: Hier entsteht der neue Standort in Lingen Von Thomas Pertz | 16.02.2023, 08:20 Uhr

Frank Exeler baut viel für andere Auftraggeber, nun aber endlich auch einmal für sich selbst. Über neun Millionen Euro investiert der Bau- und Projektleiter in Sichtweite der Stadtwerke am Willy-Brandt-Ring/Ecke Böhmerhof in Lingen.