Landgasthöfe liegen oft an alten Verkehrswegen im Emsland, wo sie ihren Gästen ein Komplettpaket aus Restaurant, Hotel, Saalbetrieb und der klassischen Theke bieten. Bis heute sind diese Höfe für viele Emsländer soziale Treffpunkte in den Gemeinden.

Doch trotz ihres Vorteiles gegenüber normalen Gaststätten, die keine Übernachtungsmöglichkeiten anbieten, mussten viele alteingesessene Gasthöfe, (wie auch Gaststätten) in den letzten Jahren ihre Türen schließen.

Wo sie noch Landgasthöfe im Emsland finden können, sehen sie hier:

Nur noch knapp halb so viele Gasthöfe im Emsland wie 2007

Besonders die Corona-Lockdowns haben den Gastronomen stark zugesetzt. Fehlende Einnahmen, massenhafte Entlassung von Mitarbeitern und Nachwuchsprobleme brachten viele Gaststätten und -höfe in Existenznot. Einige gaben auf, andere mussten sich neu erfinden. So wurde beispielsweise aus dem Landgasthof Albers in Meppen das moderne Hotel Knotenpunkt.

Die Gastwirte im Emsland sind das Corona-Problem inzwischen zwar los, der Personalmangel verschwand mit der Aufhebung der Corona-Beschränkungen jedoch nicht. Laut dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) verlor das Gastgewerbe in Niedersachsen allein im Jahr 2020 mehr als 40.000 Beschäftigte. Davon hat sich die Branche laut dem Bundesamt für Statistik auch 2023 noch nicht erholt.

Doch auch in den Jahren vor der Pandemie kämpften viele Gasthöfe im Emsland bereits um ihre Existenz, wie Tourismusdaten des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN) zeigen. Laut diesen sank die Zahl der Gasthöfe im gesamten Emsland seit der Weltfinanzkrise im Jahr 2007 von 47 um mehr als die Hälfte auf 23. So wenig Gasthöfe wie heute gab es im Emsland zuletzt vor 30 Jahren.

Druck auf Landgasthöfe bleibt weiterhin hoch

Immerhin konnte das Gastgewerbe im Emsland laut den Erhebungen des LSN im Jahr 2022 mit 2,19 Millionen beinahe wieder den Höchstwert von 2018 (2,22 Millionen) erreichen. Allerdings entfielen nur etwa 70.000 dieser Übernachtungen auf Gasthöfe. Im Vergleich zählten die emsländischen Hotels mehr als sechsmal so viele Übernachtungen (476.000).

Der finanzielle Druck auf die Gasthöfe in der aktuell schwierigen Wirtschaftslage bleibt hoch. Laut dem Dehoga-Verband Niedersachsen werden viele von ihnen ihr Geschäftsmodell weiter anpassen müssen.

Das bedeutet: andere (meist kürzere) Öffnungszeiten, ein kleineres Angebot oder die Konzentration auf einen einzelnen Geschäftszweig. Wie lange es die klassischen Landgasthöfe mit ihrem Rundumpaket aus Hotel, Saal, Theke, Restaurant und Kegelbahn noch geben wird, ist daher ungewiss.