Radfahren in Lingen und Umgebung: Dazu hat der LWT verschiedene Angebote „gestrickt“. Foto: LWT up-down up-down LWT: Viele Radtouristen Touren, Feste, Kulturelles: Das gibt es in Lingen 2023 zu erleben Von Thomas Pertz | 01.02.2023, 07:55 Uhr

Ausflüge, große Feste, verkaufsoffene Sonntage oder Erlebnisse in den Ferien: In Lingen gibt es auch 2023 viel zu erleben. Was alles geplant ist, stellt Jan Koormann, Geschäftsführer von Lingen Wirtschaft und Tourismus, vor.