Die Stimmung bei der 17. Auflage des Drachenbootrennens auf dem Dortmund-Ems-Kanal in Lingen war trotz der Sperrung der Meckerbrücke gut. Foto: Lars Schröer up-down up-down Am Dortmund-Ems-Kanal Tolle Bedingungen für Teams bei Drachenbootcup in Lingen Von Daniel Gonzalez-Tepper | 10.06.2023, 17:59 Uhr

Eine Mannschaft aus Leer hat am Samstag bei der 17. Auflage des Drachenbootcups auf dem Dortmund-Ems-Kanal in Lingen das Rennen in der teilnehmerstärksten Gruppe gemacht. Die Wetterbedingungen waren dabei fantastisch. Der Veranstalter zeigte sich mit der Resonanz sehr zufrieden.